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21:18, 6 июля 2025Россия

Российская армия начала штурм населенного пункта в ДНР

RusVesna: ВС России штурмуют село Толстой в ДНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российская армия, освободив Поддубное и Зирку, продвинулась вперед, начав штурм села Толстой. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«В Междуречье Волчьей и Мокрых Ялов российские войска закрепились в восточной части населенного пункта Толстой, закрыли "карман" западнее Веселого», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ведутся бои и в направлении Мирного и Воскресенки. Кроме того, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар по мосту через реку Волчья.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ двигаются вперед и выбивают Вооруженные силы Украины после освобождения Поддубного в ДНР.

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