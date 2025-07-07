Российский «Ослябя» отправился в штурманский поход

ТОФ: Российский БДК «Ослябя» отправился в штурманский поход

Большой десантный корабль (БДК) Ослябя отправился в учебный штурманский поход. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает ТАСС.

К настоящему времени БДК с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) на борту совершил заход в пункт базирования на Камчатке. Туда «Ослябя» прибыл из Владивостока. Учебный переход вдоль приморского побережья и островной зоны занял неделю.

Всего в рамках похода БДК должен пройти более трех тысяч миль.

В июле 2019 года газета «Коммерсант» сообщила, что Владивостокский гарнизонный военный суд взыскал с капитана II ранга Алексея Киселева десять миллионов рублей за посадку на мель корабля «Ослябя».