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11:01, 7 июля 2025Силовые структуры

Российский военный напоил и изнасиловал школьницу

В Петербурге военный изнасиловал 17-летнюю школьницу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурше 21-летний военный напоил и изнасиловал 17-летнюю девочку. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По его данным, 6 июля в полицию поступило сообщение об изнасиловании школьницы в квартире дома №149 по проспекту Ветеранов в Сосновой Поляне. Сотрудники приехали и задержали военнослужащего части сухопутных войск из Луги.

Потерпевшую госпитализировали с острым отправлением этанолом. Она подтвердила, что половой акт мужчина совершил без ее согласия. Мать девочки уже написала заявление.

Отмечается, что ранее у задержанного уже были проблемы с законом. Он находился под подпиской о невыезде по подозрению в разбойном нападении в составе группы.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске перед судом предстанет серийный насильник.

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