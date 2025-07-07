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19:29, 7 июля 2025Силовые структуры

Следователи рассказали о своей работе на месте самоубийства экс-министра Старовойта

Следователи завершают работы на месте самоубийства экс-министра Старовойта
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Следователи завершают работы на месте самоубийства бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, правоохранители изъяли все необходимое для расследования из принадлежащего Старовойту автомобиля. Так, следователи забрали найденные там гаджеты и другие предметы. Их перенесли в служебный автомобиль.

Ранее стало известно, что в машине Старовойта правоохранители обнаружили iPad. Гаджет попал на видео. На кадрах видно, как оперативники изучают его содержимое.

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