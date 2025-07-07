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15:14, 7 июля 2025Силовые структуры

Следователи завели уголовное дело после взрыва в жилом доме российского города

В Саратовской области возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в Ершове
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Саратовской области следователи завели уголовное дело в связи со взрывом в многоквартирном доме в Ершове. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате ЧП пострадали три квартиры. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее свою проверку по факту взрыва начала региональная прокуратура.

Взрыв в пятиэтажке произошел 7 июля. Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в жилом доме произошло возгорание с частичным обрушением конструкций. Пострадали три квартиры.

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