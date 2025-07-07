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16:18, 7 июля 2025Путешествия

Сотрудника московского отеля задержали за кражу денег у гостей

Администратора отеля в Москве задержали по подозрению в кражах денег у гостей
Алина Черненко

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ

Администратора одного из отелей Москвы задержали подозрению в кражах денег у двух гостей. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Один из постояльцев пожаловался, что во время отдыха в столичной гостинице из его номера похитили 95 тысяч рублей. Второй гость заявил о пропаже шести тысяч рублей.

По данным источника, полиция задержала 35-летнего сотрудника отеля, который полностью признал вину. В отношении него возбудили уголовные дела.

Ранее у российской тревел-блогерши украли дорогостоящие украшения Tiffany из номера отеля в Китае. Изделия лежали на тумбочке до уборки, а сразу после на месте их не оказалось.

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