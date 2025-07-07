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05:58, 7 июля 2025Мир

Трампа призвали снять санкции с России

Аналитик Меркурис заявил, что для США выгодно снятять санкции с России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что США нуждаются в стабильных ценах на нефть, а снятие санкций с России может это обеспечить. Об этом он высказался на YouTube.

По мнению Меркуриса, США следует воздержаться от санкций против России, а лучше ослабить их или снять, поскольку в противном случае цены на нефть вырастут.

«Для плана [президента США Дональда] Трампа по восстановлению Америки чрезвычайно важны выгодные цены на нефть, и самый простой способ их обеспечить — снять санкции», — призвал он.

Ранее Трамп признал, что Россия справляется с введенными против нее санкциями. Во время общения с журналистами на борту самолета он рассказал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным тему рестрикций в ходе недавнего разговора. Он подчеркнул, что он подходит к российской стороне жестче, чем к Ирану.

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