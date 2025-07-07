Аналитик Меркурис заявил, что для США выгодно снятять санкции с России

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что США нуждаются в стабильных ценах на нефть, а снятие санкций с России может это обеспечить. Об этом он высказался на YouTube.

По мнению Меркуриса, США следует воздержаться от санкций против России, а лучше ослабить их или снять, поскольку в противном случае цены на нефть вырастут.

«Для плана [президента США Дональда] Трампа по восстановлению Америки чрезвычайно важны выгодные цены на нефть, и самый простой способ их обеспечить — снять санкции», — призвал он.

Ранее Трамп признал, что Россия справляется с введенными против нее санкциями. Во время общения с журналистами на борту самолета он рассказал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным тему рестрикций в ходе недавнего разговора. Он подчеркнул, что он подходит к российской стороне жестче, чем к Ирану.