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07:38, 7 июля 2025Силовые структуры

Трое мужчин похитили россиянина и два дня вымогали у него небольшую сумму

СК: Трех жителей Приморья осудят за похищение человека ради 10 тыс рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Завершено расследование уголовного дела о похищении человека, которое совершили трое жителей Хасанского района ради десяти тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

Мужчинам предъявлено обвинение по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ. В ближайшее время они предстанут перед судом.

По версии следствия, все произошло 2 июня. Один из фигурантов схватил потерпевшего около магазина в пгт. Славянка и силой затолкал его в автомобиль. Там мужчину долгое время удерживали силой, а затем, когда к злоумышленнику присоединились двое его подельников, начали вымогать у него 40 тысяч рублей.

Так продолжалось несколько дней, после чего заложник передал своим мучителям 10 тысяч рублей, которые они потратили на свои цели. Вскоре их всех задержали.

Ранее в Луганской народной республике прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя Белгородской области, который похитил знакомого и расправился с ним в 2014 году.

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