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09:20, 7 июля 2025Мир

Турцию предупредили о потере посредничества по Украине

Аналитик Озер: Турция может потерять посредничество по Украине из-за дронов
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Турция может потерять посредничество по Украине из-за вступления в «коалицию дронов». Об этом Анкару предупредил политолог Энгин Озер, сообщает РИА Новости.

«Участие Анкары в коалиции дронов неудивительно, поскольку известно, что Турция была одной из первых стран, поставивших вооруженные беспилотные летательные аппараты на Украину», — отметил он.

По его словам, есть риск того, что Турция потеряет посредническую роль, а вариант с Саудовской Аравией, который поддержит администрация президента США, остается наиболее вероятным.

Ранее Минобороны Латвии заявило, что Турция присоединятся к коалиции стран под руководством Великобритании и Латвии, которые закупают беспилотники для Украины. По данным латвийского ведомства, теперь в коалицию входят 20 государств.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказалась комментировать заявления о присоединении к «коалиции дронов» для Украины.

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