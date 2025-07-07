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17:50, 7 июля 2025Из жизни

Укус зараженной летучей мыши стоил мужчине жизни

В Австралии мужчина умер после укуса зараженной летучей мыши
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В австралийском штате Новый Южный Уэльс не стало 50-летнего мужчины, зараженного австралийским лиссавирусом летучих мышей. Об этом сообщает издание Independent.

Представители департамента здравоохранения штата подтвердили, что несколько месяцев назад пострадавшего укусила летучая мышь. Этот случай стоил ему жизни. Какие именно факторы привели к развитию инфекции спустя столько времени, пока не установлено.

Австралийский лиссавирус летучих мышей поражает центральную нервную систему и передается через укусы или царапины, нанесенные зараженными летучими мышами. Эффективного лечения болезни не существует. После появления симптомов заражения человек обречен.

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Это лишь четвертый случай заражения австралийским лиссавирусом летучих мышей в стране и первый случай в Новом Южном Уэльсе.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, женщина лишилась обеих рук и ног после заражения гриппом и стрептококковой инфекцией группы А — бактерией, которая обычно вызывает легкие заболевания, такие как ангина.

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