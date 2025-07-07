Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:18, 7 июля 2025Бывший СССР

Лавров перечислил необходимые условия в мирном договоре с Украиной

Лавров: В мирном договоре должны быть признание реалий Киевом и отказ от санкций
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

В мирном договоре России и Украины должны быть закреплены признание территориальных реалий Киевом и отказ от антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Magyar Nemzet.

«Эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров отметил, что жители Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали выбор путем свободного волеизъявления на референдуме. Дипломат также перечислил следующие необходимые условия:

  • демилитаризация Украины;
  • денацификация Украины;
  • отзыв всех судебных исков против России;
  • возврат замороженных российских активов на Западе.

Ранее Лавров назвал безъядерный статус Киева одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что именно данное обязательство сделало возможным признание Украины Россией и международным сообществом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша проводит спецоперацию на границе с Германией. Что стало причиной напряжения отношений между странами?

    В Раде назвали уткой информацию о замене посла Украины в США

    Бывший начальник уголовного розыска оказался главарем банды российских воров

    Военкор раскрыл детали взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

    В Москве еще одну промзону превратят застройку ЖК

    В России заговорили о переделе угольных компаний

    Бывший депутат Рады оценил правдоподобность переезда правительства из Киева

    Кремль ответил Трампу на идею введения пошлин против БРИКС

    Российский миллиардер одарил чиновника «феррари в мире карабинов»

    Политолог предрек назначение нового премьер-министра на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости