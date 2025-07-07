Лавров перечислил необходимые условия в мирном договоре с Украиной

Лавров: В мирном договоре должны быть признание реалий Киевом и отказ от санкций

В мирном договоре России и Украины должны быть закреплены признание территориальных реалий Киевом и отказ от антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Magyar Nemzet.

«Эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров отметил, что жители Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали выбор путем свободного волеизъявления на референдуме. Дипломат также перечислил следующие необходимые условия:

демилитаризация Украины;

денацификация Украины;

отзыв всех судебных исков против России;

возврат замороженных российских активов на Западе.

Ранее Лавров назвал безъядерный статус Киева одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что именно данное обязательство сделало возможным признание Украины Россией и международным сообществом.