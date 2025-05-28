Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 28 мая 2025Бывший СССР

Лавров назвал одно из условий России для урегулирования конфликта на Украине

Лавров назвал внеблоковый статус Украины условием урегулирования конфликта
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Возвращение Украины к внеблоковому и безъядерному статусу является одним из условий России для урегулирования конфликта. Его назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МИД напомнил, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины был провозглашен в декларации о независимости страны, принятой в 1991 году. Он добавил, что именно данное обязательство сделало возможным признание Украины Россией и международным сообществом.

«И возвращение к этим клятвенным обещаниям, которые нацистский режим пытался нарушить и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус в конституцию, возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле», — резюмировал Лавров.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о проникновении ВСУ в Курскую область

    Житель российского города пострадал при обстреле со стороны ВСУ

    Российский суд простил портившую лотерейные билеты продавщицу

    Российский военкор высказался о «штурмующем Курск» Зеленском

    Россиян предупредили об опасном действии при атаках беспилотников

    Стало известно о практически полном уничтожении 67-й бригады ВСУ

    Умер четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Хасимиков

    Илон Маск назвал главную цель SpaceX на ближайшие 10 лет

    Во Франции назвали канцлера Германии сумасшедшим

    Лавров назвал одно из условий России для урегулирования конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости