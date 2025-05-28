Лавров назвал одно из условий России для урегулирования конфликта на Украине

Лавров назвал внеблоковый статус Украины условием урегулирования конфликта

Возвращение Украины к внеблоковому и безъядерному статусу является одним из условий России для урегулирования конфликта. Его назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МИД напомнил, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины был провозглашен в декларации о независимости страны, принятой в 1991 году. Он добавил, что именно данное обязательство сделало возможным признание Украины Россией и международным сообществом.

«И возвращение к этим клятвенным обещаниям, которые нацистский режим пытался нарушить и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус в конституцию, возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле», — резюмировал Лавров.