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10:35, 28 мая 2025Бывший СССР

Лавров сделал заявление о новом раунде переговоров России и Украины

Лавров: Россия и Украина объявят о новом раунде переговоров в ближайшее время
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Москва объявит о новом раунде переговоров между РФ и Украиной в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он также указал, что на прямых переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые были возобновлены 16 мая, Москва настаивала на отмене дискриминационных законов, введенных Киевом. Министр добавил, что российская сторона продолжит настаивать на этом.

«На этих переговорах от 16 мая в Стамбуле, когда они возобновились, мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать в следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что для проведения следующего раунда переговоров рассматривается несколько площадок.

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