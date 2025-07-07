Узбекистанец получил срок за участие в СВО

Житель Узбекистана получил пять лет лишения свободы за участие в СВО

Житель Бухарской области Узбекистана, чье имя не раскрывается, получил пять лет лишения свободы за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию судебного приговора.

«Признать А.Р. 1993 года рождения виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием срока в колонии общего режима», — сказано в тексте приговора.

Отмечается, что в Узбекистане действует уголовная ответственность за участие граждан в вооруженных конфликтах за рубежом без официального разрешения. При этом сообщается, что суд при вынесении приговора учел признание вины, раскаяние и отсутствие предыдущих судимостей у подсудимого.

Ранее еще одного гражданина Узбекистана приговорили к пяти годам ограничения свободы. В марте 2022-го он в России был осужден на 8,5 года за незаконный оборот наркотиков. Уже в колонии он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и, пройдя подготовку, отправился в зону проведения СВО. Однако после возвращения на родину в октябре 2024 года он был задержан.