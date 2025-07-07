В Армении рассказали о новых обысках в резиденции патриарха

24News.am сообщило о предстоящих обысках в резиденции патриарха ААЦ Гарегина II

Правоохранительные органы Армении 7 или 8 июля придут с новыми обысками в резиденцию патриарха Армянской апостольской церкви (ААЦ) и католикоса всех армян Гарегина II (имя в миру Ктридж Нерсисян) в Эчмиадзине. Об этом сообщило издание 24News.am.

«Объявление о вторжении в Первопрестольную фактически сделал сегодня премьер-министр Никол Пашинян, (...) тем самым приравняв Первопрестольный Святой Эчмиадзин и монастырь, скажем, к любому магазину, работающему в этой общине», — подчеркивает издание.

Как сообщает 24News.am, обыски пройдут в рамках уголовного дела о якобы попытке государственного переворота с участием иерархов ААЦ. По данным источников издания, для проведения такой операции уже подготовлена ​​следственная группа и сопровождающие ее сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ААЦ назвала недопустимым посягательство властей республики на Патриарший престол и принципы церкви. В заявлении отмечается, что Армянская церковь будет руководствоваться традициями, исключая любое внешнее вмешательство.