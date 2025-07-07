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07:31, 7 июля 2025Россия

В Госдуме уличили Украину в отсутствии собственного плана мира

Депутат Ивлев: У Украины нет собственного плана мира, она ждет инструкций Запада
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Переговоры с Украиной идут медленно, потому что у Киева отсутствует собственный план по урегулированию конфликта и установлению мира с Россией. По мнению депутата Госдумы Леонида Ивлева, украинская сторона ждет инструкции со стороны Запада. Его слова передает ТАСС.

В то же время, отметил Ивлев, российская делегация в ходе переговоров представила четкий план перехода к миру, а Украина даже не устранила личные претензии к членам российской переговорной группы — например, Владимир Мединский до сих пор находится в розыске Службы безопасности Украины и включен в базу данных сайта «Миротворец».

«Складывается ощущение, что на берегах Днепра нет собственного мирного плана и Украина, как несамостоятельное государство, просто ждет рекомендаций из Евросоюза и НАТО», — заявил политик.

Он подчеркнул, что переговоры могли бы идти быстрее, если бы Киев перестал оглядываться на Запад.

Ранее Ивлев допустил, что Россия может изменить состав переговорной группы в Стамбуле, если у нее изменятся задачи.

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