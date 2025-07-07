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08:31, 7 июля 2025Бывший СССР

В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters

В Харьковской области утром 7 июля прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».

Уточняется, что взрывы раздались в Чугуевской городской общине. Сколько их было, неизвестно. Информация о том, какие объекты инфраструктуры были поражены, также отсутствует.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрывы в Харьковской области раздались на фоне воздушной тревоги. Она также была объявлена в Сумской области.

В ночь на 7 июля взрывы прогремели в Одессе. Перед этим в Одесской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Киевской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.

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