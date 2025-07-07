В МИД России прокомментировали атаки на железнодорожные мосты

Лавров: Виновные в атаках на железнодорожные мосты не уйдут от ответственности

Виновные в атаках на железнодорожные мосты России не смогут уйти от ответственности. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы сами занимаемся этим. (...) Никто не должен уйти от ответственности», — сообщил он.

Лавров подчеркнул, что такие удары запрещены многочисленными конвенциями. Он также добавил, что Россия сообщает о результатах расследования международным организациям.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился мост, заминированный взрывчаткой, во время прохождения поезда Климов—Москва. В тот же день в Курской области злоумышленники взорвали другой мост, который рухнул, когда по нему следовал грузовой локомотив.