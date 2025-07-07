В Минобороны сообщили о новой атаке ВСУ на российский регион

Минобороны: Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью за полчаса сбили два украинских беспилотника. О новой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, с 8:00 до 8:30 по московскому времени ВСУ выпустили по России два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Устройства сбили и уничтожили дежурные средства российской системы противовоздушной обороны. О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник атаковал автомобиль ГАЗель. Водитель получил ранение.