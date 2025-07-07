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11:50, 7 июля 2025Россия

В Москве старшеклассницы едва не умерли из-за отравления наркотиками

Mash: В Москве две восьмиклассницы едва не умерли из-за отравления наркотиками
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве две восьмиклассницы едва не умерли из-за отравления наркотиками. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, одна из старшеклассниц попробовала синтетический наркотик, находясь в гостях у друга, другая — съела три таблетки, найденные на улице.

16-летняя школьница почувствовала недомогание после одной затяжки, однако друг и его знакомый вынудили ее продолжить. Девушка успела вызвать бригаду медиков до того, как потеряла сознание. Выяснилось, что она состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Отравившаяся 14-летняя учащаяся упала в обморок в магазине. Оттуда ее госпитализировали, врачам она рассказала, что подобрала таблетки на улице и решила их попробовать.

Ранее сообщалось, что в Московской области врачи спасли отравившегося своей кровью под наркотиками 17-летнего подростка.

ЖЗЛ
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