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22:59, 6 июля 2025Россия

В небе над Крымом заметили загадочный яркий след

В небе над Крымским полуостровом заметили загадочный яркий след
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Жители нескольких городов заметили в небе над Крымом яркий след неизвестного происхождения. Он попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

По его данным, загадочный след над полуостровом появился около 22:00. «[Местные жители] начали выкладывать кадры странного объекта, который медленно растворяется в воздухе», — пишет Mash.

Аналогичная картина предстала и перед жителями Одессы. Украинское издание «Страна» заявляет о «похожем на ракету» объекте в небе над городом. Пока неизвестно, что это на самом деле.

Ранее большой огненный шар заметили жители Джорджии. Тогда метеорологическая служба пояснила, что это, вероятнее всего, метеорит или космический мусор.

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