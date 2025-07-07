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20:01, 7 июля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о ярком сигнале США Украине

Дубинский: Отказ BlackRock делать фонд Украины стало ярким сигналом для Киева
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Smith Collection / Gado / GettyImages

Отказ инвестиционной компании BlackRock делать фонд по восстановлению Украины стал ярким сигналом для Киева. Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Отказ BlackRock делать фонд по восстановлению Украины, на который возлагали такие надежды [президент Украины Владимир] Зеленский и [глава офиса президента Андрей] Ермак (...) говорит о том, что США "выходят" из Украины по-настоящему», — написал он.

По словам парламентария, Вашингтон перестает быть финансовым и военным спонсором Киева, включая поддержку в восстановлении экономики. Дубинский отметил, что США больше не настроены на достижение временных уступок от Украины.

Ранее американская транснациональная инвестиционная компания BlackRock остановила поиск инвесторов в фонд восстановления Украины. Причиной этого шага Bloomberg называет победу Дональда Трампа на выборах, которая привела к разочарованию США в действиях Киева.

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