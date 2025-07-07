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10:41, 7 июля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о проблеме с закупкой Германией Patriot для Украины

Дубинский: Украина может долго ждать ЗРК Patriot от Германии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jens Buttner / Pool / Reuters

Украина может долгое время ждать закупки и передачи Германией двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил в Telegram находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«История о закупке Германией двух систем Patriot для Украины — из области фантастики. Или вы себе представляете батареи Patriot как картошку в ящике? Заплатил и бери, сколько унесешь. (...) Я рассматриваю обещания что-то купить и передать как историю про "миротворцев", которых вводили-вводили, вводили-вводили, да так и не ввели», — написал парламентарий.

Дубинский также рассказал, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ждут поставки Patriot уже несколько лет.

Ранее немецкий военный эксперт Томас Тайнер из Университета бундесвера в Мюнхене назвал сроки поражения Вооруженных сил Украины без оружия от США. По его словам, противовоздушная оборона Украины в таком случае перестанет существовать за неделю.

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