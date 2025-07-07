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13:31, 7 июля 2025Россия

В России оценили возможность переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине

Депутат ГД Чепа: Поставка Турцией дронов Украине не влияет на ход переговоров
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Поставка Турцией дронов Украине не влияет на ход урегулирования конфликта. Возможность переноса места переговоров из Стамбула оценил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

«Тот факт, что Анкара поставляет беспилотники Киеву, не влияет на ход переговоров. Турции выгодно продавать дроны на Украину, поэтому она и будет продолжать это делать. На этом зарабатывают огромные деньги в том числе и родственники [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — обозначил Чепа.

По его словам, страна-посредник в первую очередь должна обеспечить для сторон безопасность проведения переговоров.

«Самое же главное — это соблюдение нейтралитета. Саудовская Аравия в этом плане, может быть, лучше подходит в качестве места проведения переговоров. Однако и Турция вполне справляется с возложенной на нее задачей», — заключил парламентарий.

Ранее политолог Энгин Озер предупредил Турцию о потере посредничества по Украине. По его словам, Турция была одной из первых стран, поставивших вооруженные беспилотные летательные аппараты на Украину.

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