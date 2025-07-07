В России предложили расширить сферу действия единого пособия

Депутаты внесут в ГД проект о распространении единого пособия на детей до 18 лет

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, который подразумевает расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения совершеннолетия. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором проекта стал глава комитета по труду и социальной политике ГД Ярослав Нилов. Он уточнил, что считает меру вопросом справедливости при реализации мер социальной поддержки семей с детьми.

«Поэтому полагаем, что сферу действия единого пособия необходимо расширить и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими возраста 18 лет», — объяснил он свою позицию.

Ранее в России ввели новую выплату для повышения рождаемости. Она охватит 4,2 миллиона семей, в которых воспитывают 10,9 миллиона детей.