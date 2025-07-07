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01:27, 7 июля 2025Экономика

В России предложили расширить сферу действия единого пособия

Депутаты внесут в ГД проект о распространении единого пособия на детей до 18 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, который подразумевает расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения совершеннолетия. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором проекта стал глава комитета по труду и социальной политике ГД Ярослав Нилов. Он уточнил, что считает меру вопросом справедливости при реализации мер социальной поддержки семей с детьми.

«Поэтому полагаем, что сферу действия единого пособия необходимо расширить и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими возраста 18 лет», — объяснил он свою позицию.

Ранее в России ввели новую выплату для повышения рождаемости. Она охватит 4,2 миллиона семей, в которых воспитывают 10,9 миллиона детей.

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