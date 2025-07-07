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11:52, 7 июля 2025Силовые структуры

В России противник СВО получил 22 года колонии

ФСБ: Жителя Татарстана осудили на 22 года за содействие спецслужбам Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Набережных Челнах суд приговорил к 22 годам лишения свободы 35-летнего местного жителя за содействие спецслужбам Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ России по Татарстану.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осужденный был противником специальной военной операции (СВО). Он вступил в запрещенное в России военизированное объединение, которое координируется спецслужбами Украины.

Ранее стало известно, что в 2025 году ФСБ вычислила пять пособников украинских спецслужб, поджигавших объекты транспорта и связи в Калужской области.

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