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08:18, 7 июля 2025Россия

В российском городе нашли унесенную потоком реки 12-летнюю школьницу

В Хабаровске нашли унесенную потоком реки 12-летнюю девочку, спасти ее не смогли
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

В Хабаровске спустя два дня поисков нашли унесенную потоком реки 12-летнюю девочку, спасти ее не смогли. О происшествии со школьницей стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

По сведениям издания, юная горожанка пришла с компанией к воде 5 июля. Вместе с подругой она отправилась купаться. Обе девочки не справились с течением и стали тонуть.

Одну школьниц успел вытащить прохожий, вторую унесло течением. После территорию осматривали люди на катерах и водолазы.

Девочку заметил рыбак у берега на Тихоокеанской улице — на другом конце Хабаровска. Родственники ее опознали.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае двухлетний ребенок сбежал от бабушки и захлебнулся в реке.

Сотрудники правоохранительных органов в российском регионе начали выяснять, почему мальчика оставили без присмотра.

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