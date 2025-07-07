В российском городе нашли унесенную потоком реки 12-летнюю школьницу

В Хабаровске нашли унесенную потоком реки 12-летнюю девочку, спасти ее не смогли

В Хабаровске спустя два дня поисков нашли унесенную потоком реки 12-летнюю девочку, спасти ее не смогли. О происшествии со школьницей стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

По сведениям издания, юная горожанка пришла с компанией к воде 5 июля. Вместе с подругой она отправилась купаться. Обе девочки не справились с течением и стали тонуть.

Одну школьниц успел вытащить прохожий, вторую унесло течением. После территорию осматривали люди на катерах и водолазы.

Девочку заметил рыбак у берега на Тихоокеанской улице — на другом конце Хабаровска. Родственники ее опознали.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае двухлетний ребенок сбежал от бабушки и захлебнулся в реке.

Сотрудники правоохранительных органов в российском регионе начали выяснять, почему мальчика оставили без присмотра.