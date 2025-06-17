В российском регионе двухлетний ребенок сбежал от бабушки и захлебнулся в реке

В Красноярском крае двухлетний ребенок сбежал от бабушки и захлебнулся в реке

В Туруханском районе Красноярского края двухлетний ребенок сбежал от бабушки и захлебнулся в реке. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По сведениям российского издания, мальчик оказался у реки Елогуй в поселке Келлог. Он разулся, зашел в воду и исчез. Бабушка увидела, что его нет дома, пошла искать и обнаружила на берегу сандалии. Спустя два дня водолазы подняли тело ребенка со дна.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять, почему ребенка оставили без присмотра.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге 41-летняя женщина захлебнулась кровью в сауне на глазах у мужа.

Одна из родственниц позже поделилась, что женщина не долечила гайморит.

Еще раньше в Магнитогорске Челябинской области восьмилетний школьник захлебнулся в бассейне банного комплекса.