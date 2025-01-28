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13:07, 28 января 2025Россия

Российский школьник захлебнулся в бассейне банного комплекса

В Магнитогорске восьмилетний школьник захлебнулся в бассейне банного комплекса
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bernard Jaubert / Globallookpress.com

В городе Магнитогорск Челябинской области восьмилетний школьник захлебнулся в бассейне банного комплекса. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям российского издания, мальчик был в развлекательном заведении вместе с родителями. Когда взрослые ненадолго отвлеклись, ребенок нырнул в воду и не выплыл.

Сотрудники банного комплекса вызвали к месту бригаду скорой помощи. Прибывшие медики не смогли спасти школьника.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной.

Тогда врачи на месте проводили реанимационные действия, однако спасти мальчика им не удалось. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Еще раньше в Алтайском крае двухлетняя девочка захлебнулась в луже.

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