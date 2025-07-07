В российском регионе решили использовать системы РЭБ на массовых мероприятиях

Глава Ленобласти Дрозденко: На массовых мероприятиях будут использовать РЭБ

На массовых мероприятиях в Ленинградской области решили использовать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщила пресс-служба главы региона Александра Дрозденко в Telegram.

«Будет использован областной опыт, который уже применяется на новых территориях», — говорится в заявлении властей.

Кроме того, власти Ленобласти будут досматривать все автомобили, которые въезжают во внутренние дворы и стоянки зданий органов власти.

Ранее сообщалось, что почти шесть тысяч российских школьников были вынуждены прервать сдачу ЕГЭ из-за воздушных тревог.