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12:01, 7 июля 2025Россия

В российском регионе решили использовать системы РЭБ на массовых мероприятиях

Глава Ленобласти Дрозденко: На массовых мероприятиях будут использовать РЭБ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

На массовых мероприятиях в Ленинградской области решили использовать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщила пресс-служба главы региона Александра Дрозденко в Telegram.

«Будет использован областной опыт, который уже применяется на новых территориях», — говорится в заявлении властей.

Кроме того, власти Ленобласти будут досматривать все автомобили, которые въезжают во внутренние дворы и стоянки зданий органов власти.

Ранее сообщалось, что почти шесть тысяч российских школьников были вынуждены прервать сдачу ЕГЭ из-за воздушных тревог.

ЖЗЛ
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