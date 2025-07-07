В российском регионе задержали несколько поездов из-за падения обломков БПЛА

В Воронежской области задержали несколько поездов из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Он пояснил, что инцидент произошел в одном из муниципалитетов на юге Воронежской области. Сейчас движение железнодорожных составов удалось восстановить, пояснил губернатор.
Гусев отметил, что регион минувшей ночью атаковали не менее восьми дронов. В результате никто из мирных граждан не пострадал.
До этого стало известно, что над Воронежской областью сбили более 25 украинских беспилотников.
Тогда же в одном из муниципалитетов области после падения дрона оборвалась линия электропередачи (ЛЭП). Сведений о пострадавших не поступало, подчеркнул губернатор российского региона.