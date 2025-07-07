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13:53, 7 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Вероятность протестов против мобилизации на Украине оценили

Политолог Журавлев допустил небольшие протесты против мобилизации на Украине
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Протесты против мобилизации на Украине могут быть только на уровне сел, но не в больших городах, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он объяснил, что риски участия в подобных протестах для людей слишком высоки.

«Конечно, недовольство мобилизацией есть. Но, чтобы оно вылилось в протесты, нужен катализатор. Не только удары по территориальным центрам комплектования [ТЦК, аналог военкомата на Украине], но некая точка, в которой соберется большое количество людей. Небольшое собрание быстро подавят, но огромную толпу никто не тронет», — сказал политолог.

По словам Журавлева, небольшой протест слишком опасен для его потенциальных участников. Чтобы людям хватило смелости выйти на подобные акции, необходим лидер, организатор, считает собеседник «Ленты.ру».

«Нужна массовость. Для массовости — организованность. Чтобы кто-то вышел к людям и сказал им не бояться, что они не одни, что их много. А для этого нужна организация. Так что пока я не вижу какой-то точки кристаллизации. Отдельные протесты возможны в некрупных селах, в больших городах — нет», — заключил Журавлев.

Ранее сообщалось, что винницкий ТЦК приостановил свою деятельность по основному адресу расположения «из-за напряженной ситуации в стране». Решение на самом деле может быть связано с участившимися ударами по украинским ТЦК.

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