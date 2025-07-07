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15:50, 7 июля 2025Ценности

Врач назвала оптимальную частоту мытья головы летом

Доктор Паллави Брэдшоу: Мыть голову летом необходимо каждый день
Мария Винар

Фото: triocean / Shutterstock / Fotodom  

Заместитель главного врача страховой компании AXA Health, доктор Паллави Брэдшоу назвала оптимальную частоту мытья головы летом. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

Специалист считает, что мыть голову в теплое время года, особенно в жару и период цветения деревьев и растений, необходимо каждый день. «Пыльца может оставаться не только на нашей одежде, но и на нашем теле и волосах. Поэтому тем людям, которые страдают аллергией, нужно принимать душ, тщательно мыть голову и менять одежду после выхода на улицу», — объяснила Брэдшоу.

Собеседница издания отметила, что ежедневное мытье головы и принятие душа помогут минимизировать симптомы аллергии. «Рекомендуется принимать теплый, а не горячий душ, чтобы избежать пересушивания кожи, и, по возможности, использовать гипоаллергенные мыла или шампуни», — подчеркнула эксперт.

В июне стилист по волосам Яна Кондратьева назвала прически, которые могут спасти от жары.

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