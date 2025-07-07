Врач назвала оптимальную частоту мытья головы летом

Доктор Паллави Брэдшоу: Мыть голову летом необходимо каждый день

Заместитель главного врача страховой компании AXA Health, доктор Паллави Брэдшоу назвала оптимальную частоту мытья головы летом. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

Специалист считает, что мыть голову в теплое время года, особенно в жару и период цветения деревьев и растений, необходимо каждый день. «Пыльца может оставаться не только на нашей одежде, но и на нашем теле и волосах. Поэтому тем людям, которые страдают аллергией, нужно принимать душ, тщательно мыть голову и менять одежду после выхода на улицу», — объяснила Брэдшоу.

Собеседница издания отметила, что ежедневное мытье головы и принятие душа помогут минимизировать симптомы аллергии. «Рекомендуется принимать теплый, а не горячий душ, чтобы избежать пересушивания кожи, и, по возможности, использовать гипоаллергенные мыла или шампуни», — подчеркнула эксперт.

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