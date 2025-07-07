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21:02, 6 июля 2025Россия

За пять часов над регионами России сбили почти полсотни беспилотников

Минобороны: Над регионами России за пять часов уничтожили 48 БПЛА
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В небе над регионами России с 14:20 до 19:30 по московскому времени было перехвачено и уничтожено почти полсотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, большая часть (13 БПЛА) была ликвидирована над Калужской областью. Еще 10 БПЛА сбили в небе над Брянской областью. Кроме того, девять дронов уничтожили в Московском регионе, шесть из них направлялись на Москву.

По шесть БПЛА ликвидировали в небе над Белгородской и Смоленской областями, два — в Ленинградской области, по одному — в Курской и Новгородской областях. Таким образом, всего было уничтожено 48 БПЛА.

Ранее об уничтожении беспилотников в Ленобласти сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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