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13:57, 7 июля 2025Из жизни

Загадочный мяукающий хищник оказался человеком в костюме

В Великобритании мужчина стал притворяться кошкой по ночам и напугал горожан
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: goldeneden / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчина стал по ночам ходить по улицам в костюме пантеры и напугал горожан. Об этом сообщает «Би-би-си».

Один из посетителей британского пляжа Уолласи рассказал, что гулял вечером с собакой, когда наткнулся на загадочное существо. Оно мяукало, рычало и лезло вверх по склону. Он включил фонарик и решил лучше его рассмотреть: существо оказалось человеком в черном обтягивающем костюме. По словам другой женщины, она тоже видела рядом с Уолласи мужчину в маске. «На самом деле я не чувствовала страха, он просто размахивал руками и издавал звуки, похожие на мяуканье пантеры», — отметила она.

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Как сказал один местный житель, он уверен, что это розыгрыш. По его мнению, неизвестный мужчина так развлекается и не хочет никого пугать. «Ему просто нравится быть гигантской кошкой», — отметил он. Тем не менее полиция призвала всех, кто заметит мужчину в костюме, сообщить о нем.

Ранее в Великобритании жительница графства Вустершир обнаружила растерзанного таинственным зверем оленя в лесу на окраине города Бьюдли. Ее отец собирается установить несколько камер в лесу, чтобы выследить хищника.

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