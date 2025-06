Таинственный зверь растерзал оленя на окраине города

NTK: Таинственный хищник растерзал оленя на окраине британского города Бьюдли

В Великобритании жительница графства Вустершир обнаружила растерзанного таинственным зверем оленя в лесу на окраине города Бьюдли. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Наполовину съеденную тушу животного нашла Джессика Лодж, когда прогуливалась в лесу Уайр. «Это место, где я часто бываю, и никогда еще не видела ничего подобного. Мы были там накануне, и оленя не видели. А на следующий день вернулись и нашли его», — рассказала женщина в интервью NTK.

Она также отметила, что туша оленя появилась внутри огороженной территории, которую от остального леса отделяет забор с колючей проволокой. Лодж уверена, что с животным расправился крупный хищник из семейства кошачьих. «Я абсолютно уверена, что это могла сделать большая кошка. Их раньше видели в окрестностях», — сказала британка. Ее отец собирается установить несколько камер в лесу, чтобы выследить зверя.

После того как Лодж выложила снимки оленя на своей странице в социальной сети, многие жители Бьюдли написали, что тоже слышали о появлении крупной кошки в лесу Уайр. Другие заявили, что раны на шее животного и съеденные внутренности явно указывают на хищника из семейства кошачьих. Как уточняет NTK, некоторое время назад загадочного зверя, похожего на крупную кошку, заметили в 10 километрах от Бьюдли.

19 мая сообщалось, что в британском графстве Нортумберленд неопознанный зверь, похожий на крупную черную кошку, придушил кролика на глазах у семейной пары. Мужчина сумел снять животное на видео.