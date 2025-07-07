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08:16, 7 июля 2025Россия

Захар Прилепин порассуждал о пропасти между русскими и украинцами

Прилепин заявил «КП», что пропасть между русскими и украинцами можно преодолеть
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова

Писатель, публицист и политический деятель Захар Прилепин заявил «КП», что пропасть в отношениях между русскими и украинцами возможно преодолеть.

«С чеченцами получилось же. И у них с нами, и у нас с ними», — отметил он.

Ссылаясь на исторические примеры, Прилепин отметил, что Россия всегда умела налаживать отношения с разными народами. По его мнению, нынешняя ситуация с украинцами не является уникальной для страны.

«Ранее получилось с Казанской ордой, Сибирской ордой, Астраханской ордой, а затем — с Крымской ордой», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, восстановить отношения будет невозможно, если Россия не одержит победу. При этом Прилепин предупредил, что в случае поражения стране предстоят новые трудности.

Ранее Прилепин заявил, что России для победы в конфликте на Украине необходимо отнять у Киева Черное море. «Если быть реалистами и говорить о тех сценариях, которые можно худо-бедно трактовать как победу России, то надо отнять у Киева Черное море. Тогда Украина начнет усыхать (...) Украина без Одессы и Николаева — не Украина», — сказал Прилепин.

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