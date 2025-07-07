Президент Боливии заявил об использовании Украины для борьбы Запада с Россией

Президент Боливии Арсе: Запад использует Украину в борьбе с Россией

Запад использует Украину в борьбе с РФ, чтобы спастись от распада, заявил президент Боливии Луис Арсе, прибывший на саммит БРИКС. Об этом пишет ТАСС..

По его словам, конфликт на Украине — это война распадающегося блока Европы и США против развивающегося сообщества, в которое входят страны БРИКС.

«Западу была нужна война между Украиной и Россией», — подчеркнул он. Глава государства отметил, что украинский конфликт проходит в условиях «борьбы за геополитический и экономический контроль над планетой».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Украина под натиском российских войск падет в течение нескольких месяцев.