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05:35, 7 июля 2025Мир

Президент Боливии заявил об использовании Украины для борьбы Запада с Россией

Президент Боливии Арсе: Запад использует Украину в борьбе с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Запад использует Украину в борьбе с РФ, чтобы спастись от распада, заявил президент Боливии Луис Арсе, прибывший на саммит БРИКС. Об этом пишет ТАСС..

По его словам, конфликт на Украине — это война распадающегося блока Европы и США против развивающегося сообщества, в которое входят страны БРИКС.

«Западу была нужна война между Украиной и Россией», — подчеркнул он. Глава государства отметил, что украинский конфликт проходит в условиях «борьбы за геополитический и экономический контроль над планетой».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Украина под натиском российских войск падет в течение нескольких месяцев.

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