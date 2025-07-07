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20:28, 7 июля 2025Бывший СССР

Зеленский договорился о финансировании для восстановления Украины

Швейцария выделит Украине 5 миллиардов франков на восстановление страны
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Национального совета Швейцарии Майей Риникерю. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

«Спасибо за решение выделить 5 миллиардов (почти 500 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру») франков на восстановление нашей страны», — написал он.

По словам Зеленского, Украина и Швейцария имеют много проектов в гуманитарной сфере. Он поблагодарил Берн за миротворческие усилия и поддержку Киева.

Ранее американская транснациональная инвестиционная компания BlackRock остановила поиск инвесторов в фонд восстановления Украины. Причиной этого шага Bloomberg называет победу Дональда Трампа на выборах, которая привела к разочарованию США в действиях Киева.

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