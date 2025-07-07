Жена Канье Уэста показала полуобнаженную грудь на камеру

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори опубликовала новое откровенное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя жена американского рэпера Канье Уэста предстала на размещенном кадре в капроновых колготках и боди белого цвета. При этом изделие было оформлено глубоким V-образным декольте, которое демонстрировало полуобнаженную грудь знаменитости. Также возлюбленная музыканта подобрала к своему образу остроносые атласные туфли и светлый парик с короткими прядями.

В описании к снимкам архитектор уточнила, что автором фотосессии является ее муж.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст заплатил Бьянке Цензори за прогулку по Нью-Йорку в бикини из конфет. Выяснилось, что рэпер предложил супруге 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей).