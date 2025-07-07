Жители подмосковного города заявили о взрывах

Жители подмосковного Краснозаводска заявили о как минимум 10 взрывах

Жители подмосковного Краснозаводска заявили о как минимум 10 взрывах в городе. Граждане делятся видео с громкими звуками в Telegram-канале «Сергиев Посад Life».

В представленном ролике слышны раздающиеся взрывы, в небо поднимается густой дым.

Как утверждает издание, Краснозаводск подвергся атаке беспилотников с 4 до 5 утра. Власти Московской области пока ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что беспилотники совершили налет на Подмосковье. Один из дронов попал в многоэтажный дом.

Из здания были эвакуированы около 100 человек, в том числе 30 детей. В результате происшествия пострадали два человека — мужчина получил осколочные ранения руки и ноги, на фоне сильного стресса также госпитализировали беременную.