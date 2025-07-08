Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 9 июля составил 78,16 рубля, а евро — 91,96

Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня на 9 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Стоимость доллара установлена на отметке 78,1682, евро — 91,9667, а юаня — 10,8597 рубля. Между тем, на 8 июля доллар стоил 78,7185, евро — 92,4138, а юань — 10,9808 рубля.

Ранее экономист Евгений Сивков назвал факторы которые повышают вероятность обрушения российской валюты. Во-первых, утечка умов, так как айтишники уезжающие из России, увозят с собой деньги. Во-вторых, сказывается валютная жажда населения — как только рубль начинает дешеветь, население устремляется за долларами, тем самым ускоряя рост их котировок.

В свою очередь, аналитик Дмитрий Александров полагает, что рубль ждет медленная девальвация. Экономист Юрий Капштык считает, что курс доллара должен среагировать на решения ОПЕК и пойти вверх.