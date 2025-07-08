Бывшая жена Венсана Касселя отдохнула топлес

Бывшая жена актера Венсана Касселя французская модель Тина Кунаки снялась в откровенном виде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,3 миллиона подписчиков.

28-летняя манекенщица продемонстрировала черно-белые кадры с пляжного отдыха. На одном из фото она предстала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. На другом снимке бывшая возлюбленная артиста лежала обнаженная на шезлонге.

При этом она также подняла перед камерой лобстеров, отметив, что они влюбляются на всю жизнь.

Ранее в июле российская актриса Александра Бортич также снялась топлес.