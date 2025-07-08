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13:17, 8 июля 2025Моя страна

Чайки получили еду, обсмеяли россиян и попали на видео

Смеющиеся крымские чайки попали на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Крымские чайки, прилетевшие на балкон к россиянам, попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадры попал момент, как одна из птиц берет из рук человека лакомство, после чего уже две птицы начинают издавать звуки, похожие на кошачье мяуканье. Далее к ним пытается присоединиться еще одна чайка, но неаккуратно садится на парапет и падает, а те две принимаются громко кричать, будто изображая смех.

Ранее были названы самые экономные направления для отдыха в России в июле. Среди них оказался поселок Дедеркой в Краснодарском крае — средняя стоимость ночи отдыха там составила 2,7 тысячи рублей. Далее расположились Барнаул в Алтайском крае (2,9 тысячи рублей) и город Саки в Крыму (3,1 тысячи рублей).

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