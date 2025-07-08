Дачникам назвали два способа спасения растений в жару

Депутат Чаплин: Пережить жару растениям поможет частый полив и затенение

Растения, особенно салаты, шпинат, щавель, редис и брокколи, уязвимы перед жарой. Два способа, помогающие спасти их от высоких температур, дачникам назвал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

По словам парламентария, о вышеуказанных культурах, если они растут на участке, стоит позаботиться в первую очередь.

«Обязательно организуйте затенение с помощью специальных сеток или подручных материалов. Особенно это важно для молодых саженцев. Также необходимо увеличить частоту полива, но делать это следует либо ранним утром, либо вечером, когда солнце менее активно», — поделился информацией Чаплин. Помимо этого, он порекомендовал при покупке семян обращать внимание на их засухоустойчивость и жаростойкость.

Ранее россиян предупредили, в каких случаях за вырубку деревьев на дачном участке можно получить штраф.