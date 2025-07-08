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17:06, 8 июля 2025Экономика

Дачникам назвали два способа спасения растений в жару

Депутат Чаплин: Пережить жару растениям поможет частый полив и затенение
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Растения, особенно салаты, шпинат, щавель, редис и брокколи, уязвимы перед жарой. Два способа, помогающие спасти их от высоких температур, дачникам назвал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

По словам парламентария, о вышеуказанных культурах, если они растут на участке, стоит позаботиться в первую очередь.
«Обязательно организуйте затенение с помощью специальных сеток или подручных материалов. Особенно это важно для молодых саженцев. Также необходимо увеличить частоту полива, но делать это следует либо ранним утром, либо вечером, когда солнце менее активно», — поделился информацией Чаплин. Помимо этого, он порекомендовал при покупке семян обращать внимание на их засухоустойчивость и жаростойкость.

Ранее россиян предупредили, в каких случаях за вырубку деревьев на дачном участке можно получить штраф.

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