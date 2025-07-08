Дело об отравлении пирожком с ртутью рассмотрят в закрытом режиме

Отравленный ревнивцем пирожком с ртутью мужчина попросил закрыть заседание

В Москве Зюзинский районный суд принял решение рассмотреть в закрытом режиме дело об отравлении россиянина пирожком с ртутью. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, об этом попросил сам потерпевший, не желавший, чтобы озвученная в ходе заседания личная информация стала известна общественности.

Причиной уголовного дела стала ревность. Мужчинам понравилась одна и та же девушка на работе, и злоумышленник задумал избавиться от соперника. Для реализации своего плана он приобрел не менее четырех градусников с ртутью и добавил их содержимое в шприц, а затем — в слойки, купленные для знакомого.

Когда мужчине стало плохо, злоумышленник также симулировал отравление, но в медучреждении обман вскрылся. В ходе расследования уголовного дела потерпевший простил своего обидчика.