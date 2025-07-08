Действия Евросоюза назвали политикой протянутой руки

Минфин ФРГ: ЕС протягивает США руку, но готовится к защитным контрмерам

Ведя переговоры с США, Европейский союз проводит политику протянутой руки, заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Его процитировало ТАСС.

Однако он уточнил, что Брюсселю нужно справедливое соглашение с Вашингтоном. И если такой сделки добиться не получится, то Евросоюз примет контрмеры, направленные на защиту европейской экономики. Клингбайль подчеркнул, что когда речь заходит о таможенном конфликте с США, Европа должна быть сильной, решительной и сплоченной. Кроме того, он призвал не забывать, что ЕС — это крупнейший в мире внутренний рынок.

Сам Европейский союз, по данным Bloomberg, надеется заключить предварительную торговую сделку с США до конца недели. Так, он рассчитывает сохранить 10-процентную тарифную ставку после 1 августа. Если же Брюссель не договорится с Вашингтоном, то последний обещает ЕС 50-процентные тарифы.