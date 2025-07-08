Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:35, 8 июля 2025Экономика

Действия Евросоюза назвали политикой протянутой руки

Минфин ФРГ: ЕС протягивает США руку, но готовится к защитным контрмерам
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Ведя переговоры с США, Европейский союз проводит политику протянутой руки, заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Его процитировало ТАСС.

Однако он уточнил, что Брюсселю нужно справедливое соглашение с Вашингтоном. И если такой сделки добиться не получится, то Евросоюз примет контрмеры, направленные на защиту европейской экономики. Клингбайль подчеркнул, что когда речь заходит о таможенном конфликте с США, Европа должна быть сильной, решительной и сплоченной. Кроме того, он призвал не забывать, что ЕС — это крупнейший в мире внутренний рынок.

Сам Европейский союз, по данным Bloomberg, надеется заключить предварительную торговую сделку с США до конца недели. Так, он рассчитывает сохранить 10-процентную тарифную ставку после 1 августа. Если же Брюссель не договорится с Вашингтоном, то последний обещает ЕС 50-процентные тарифы.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Миллионы рублей из бюджета потратили на дачу и баню сына бывшего замминистра обороны. Здания оформили как часть парка «Патриот»

    В Петербурге лишь единицы оказались биологическими отцами своих детей

    Из правительства Курской области уволилась вторая за пять месяцев министр финансов

    Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовыми ожерельями за миллиарды рублей

    В России одобрили расширение перечня условий для лишения мигрантов гражданства

    Примаков назвал аморальным определять в предатели всех уехавших из России

    На Западе раскрыли последствия продолжения Зеленским украинского конфликта

    Дочери Оззи Осборна сделали предложение руки и сердца во время прощального концерта рокера

    Бузову заметили в компании неизвестного мужчины

    Талибы сняли видео об Афганистане и пригласили туда туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости