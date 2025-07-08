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14:18, 8 июля 2025Силовые структуры

Домогавшаяся мужа россиянка подвела его под арест из-за развода

В Москве арестовали мужчину, которого домогалась жена из-за будущего развода
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве арестован мужчина, которого домогалась жена из-за бракоразводного процесса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Он написал объяснительную, где указал, что его бывшая возлюбленная приехала к нему в нетрезвом состоянии поздно ночью и стала домогаться, порезала себя и угрожала из-за будущего развода. Суд отправил его под стражу на две недели.

По данным канала, семейная пара решила развестись, и они разъехались. Спустя недолгое время женщина приехала к мужу и решила восстановить отношения. Сначала она стала обольщать его и домогаться, но мужчина не ответил. Затем она стала угрожать, что наложит на себя руки и даже нанесла себе символические травмы, однако и это не сработало. Тогда она заявила, что раз он настаивает на разводе, то она его посадит. Женщина вызвала полицейских. Прибывшим оперативникам она нажаловалась, что ее супруг кричит и нецензурно выражается. После этого силовики задержали мужчину.

Ранее сообщалось, что публичное признание в чувствах обернулось для россиянина уголовным делом.

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