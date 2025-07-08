Философ Дугин: БРИКС стал объединением глобального большинства и многополярности

БРИКС является объединением глобального большинства и главной организацией, которая представляет собой многополярность. Такое мнение высказал российский философ, социолог и политолог Александр Дугин в своей новой статье для ИноСМИ «Судьбы БРИКС и Великая Бразилия».

По его мнению, организации не хватает только стран коллективного Запада, чтобы представлять собой все человечество. Так оно могло бы заменить «устаревшую и более неэффективную» ООН. Однако Запад, как считает философ, не хочет признавать многополярный мировой порядок, по-прежнему настаивая на однополярности.

Дугин охарактеризовал стремление к однополярности пережитком прошлого. Центральным содержанием современной картины мира является переход от однополярности, доминировавшей до самого недавнего времени, к многополярности. Эра БРИКС только начинается, поскольку многополярный мир восходит как Солнце, в то время как однополярный уходит в закат.

Ранее в Белом доме объяснили критическое отношение американского лидера Трампа к БРИКС. По мнению президента США, организация стремится к подрыву интересов страны. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в рамках брифинга сказала, что Трампу не нравится возможное объединение стран вокруг БРИКС, и не имеет значения, «насколько слабые или сильные» эти государства.