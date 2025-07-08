Движение «Голос» объявило о прекращении работы после приговора Мельконьянцу

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ нежелательной организацией и внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) объявило о прекращении работы после приговора сопредседателю организации, юристу Григорию Мельконьянцу, передает РБК.

Его признали виновным в организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации (НПО) и осудили на пять лет.

В «Голосе» пояснили, что теперь любые формы участия в работе могут повлечь за собой уголовную ответственность. «Это окончание истории, которая, по версии следствия и суда, длилась 25 лет», — говорится в заявлении движения.

Движение сообщило о ликвидации всех своих региональных отделений, досрочном прекращении полномочий их председателей и членов советов, а также членов ревизионной комиссии, членов Совета и сопредседателей движения. Кроме того, было решено прекратить работу всех созданных «Голосом» проектов и ресурсов, в том числе сайта движения, «Карты нарушений» на выборах и аккаунтов в соцсетях.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» было основано в 2000 году как некоммерческое партнерство, а позднее, после вступления в силу закона об иноагентах, преобразовано в общественное движение без юрлица. В «Голосе» проводили обучение наблюдателей, оказывали юридическую помощь по вопросам избирательных прав, запускали горячие линии и онлайн-сервисы для фиксирования возможных нарушений на выборах.