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09:14, 8 июля 2025Россия

Движение «Голос» объявило о прекращении работы

Движение «Голос» объявило о прекращении работы после приговора Мельконьянцу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ нежелательной организацией и внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) объявило о прекращении работы после приговора сопредседателю организации, юристу Григорию Мельконьянцу, передает РБК.

Его признали виновным в организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации (НПО) и осудили на пять лет.

В «Голосе» пояснили, что теперь любые формы участия в работе могут повлечь за собой уголовную ответственность. «Это окончание истории, которая, по версии следствия и суда, длилась 25 лет», — говорится в заявлении движения.

Движение сообщило о ликвидации всех своих региональных отделений, досрочном прекращении полномочий их председателей и членов советов, а также членов ревизионной комиссии, членов Совета и сопредседателей движения. Кроме того, было решено прекратить работу всех созданных «Голосом» проектов и ресурсов, в том числе сайта движения, «Карты нарушений» на выборах и аккаунтов в соцсетях.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» было основано в 2000 году как некоммерческое партнерство, а позднее, после вступления в силу закона об иноагентах, преобразовано в общественное движение без юрлица. В «Голосе» проводили обучение наблюдателей, оказывали юридическую помощь по вопросам избирательных прав, запускали горячие линии и онлайн-сервисы для фиксирования возможных нарушений на выборах.

ЖЗЛ
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